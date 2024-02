Dal 2026 nuovo polo Zegna di eccellenza nel parmense

Ermenegildo Zegna Group aprirà entro il 2026 un nuovo polo produttivo di eccellenza per calzature e pelletteria di lusso a Sala Baganza (Parma). Nel dettaglio si prevede che la nuova struttura sarà completata entro dicembre 2026 e, a pieno regime, nel 2027, impiegherà oltre 300 persone.

"Con questo progetto ampliamo ulteriormente la capacità produttiva e formiamo una nuova generazione di artigiani in grado di assicurare al nostro gruppo una continuità di talenti e competenze, contribuendo così a preservare l'essenza del Made in Italy", sottolinea il presidente e ceo, Ermenegildo Zegna. "Abbiamo deciso di puntare sul parmense, che conosciamo oramai da molti anni data la nostra lunga tradizione artigianale nella regione, perché rappresenta - aggiunge Zegna - un territorio ideale per lo sviluppo di questo progetto".





