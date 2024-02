Sindaca scrive a Salvini, 'Stazione Stresa in abbandono'

Le condizioni della stazione di Stresa (Vco) sono "inaccettabili per una rinomata località turistica, rappresentativa della nostra nazione a livello mondiale" e per questo motivo la sindaca della città piemontese affacciata sul lago Maggiore, Marcella Severino, ha scritto una lettera al ministro dei Trasporti Matteo Salvini.

Severino, ricordando che dal 23 al 25 maggio Stresa ospiterà la riunione dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali dei paesi G7 e che lo scorso anno la città ha fatto segnare 4 milioni di presenze, segnala i disagi e le condizioni in cui versa la stazione: "Il sottopasso dei binari ha il soffitto puntellato da cui scende acqua, mancano collegamenti per portatori di handicap, le banchine sono sconnesse e rattoppate, mancano servizi igienici, manca qualsiasi elemento di arredo che trasmetta un senso di ordine, pulizia e cura, la sala d'aspetto è abbandonata a sé stessa e all'uscita si trovano i resti abbandonati di una meravigliosa pensilina in stile liberty in ferro battuto".

A novembre un incaricato di Rfi si era recato in stazione per un sopralluogo, conclude la sindaca, ma "dopo le promesse di una seria programmazione dei lavori necessari alla sistemazione del nostro scalo ferroviario non ho avuto alcun riscontro".



