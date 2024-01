Dombrovskis: 'Italia non è in linea con le raccomandazioni Ue'

"Poco tempo è stata fatta questa valutazione da parte della Commissione" sui piani di bilancio 2024 dei Paesi membri, "anche sul budget italiano che non sembra essere in linea con le raccomandazioni del Consiglio Ue. Questo vale anche per altri Paesi. E abbiamo chiesto all'Italia di intraprendere deviazioni e di rimettere in linea" i conti pubblici "con le nostre raccomandazioni". Lo ha detto il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, ospite di "Start" a Sky tg24 da Davos.

Sulla ratifica della riforma del Mes "le discussioni continuano con l'Italia. Ovviamente spetta al Parlamento italiano decidere quali sono i prossimi passi in avanti" da compiere, "speriamo di poterli vedere quanto prima", ha affermato. "Non ricopro la posizione giusta per poter parlare sull'Italia e di cosa deciderà il Parlamento, ma sarò in contatto" con il governo "e discuteremo dei prossimi passi insieme", ha inoltre sottolineato.

Tra i principali Paesi dell'area euro solo la Spagna risulta essere complessivamente in linea con tutte le raccomandazioni Ue. La Commissione ha invitato la Germania a ridurre le misure di sostegno all'energia prima possibile nel 2023 e nel 2024, mentre l'Italia "dovrebbe a tenersi pronta ad adottare le misure necessarie nell'ambito del processo di bilancio nazionale per garantire che la politica di bilancio nel 2024 sia in linea con le raccomandazioni del Consiglio". Lo scrive l'Upb in un focus sui Dpb europei. La Francia, ricorda l'Ufficio parlamentare di bilancio, "è stata invitata ad adottare le misure necessarie nell'ambito del processo di bilancio nazionale per garantire che la politica di bilancio nel 2024 sia in linea con le raccomandazioni".

