L'Ilva di Saronno punta sul whisky Made in Italy

Ilva Saronno punta sul whisky e dà fiducia a quello italiano entrando con il 20%, attraverso un aumento di capitale, in Albedo, una distilleria artigianale lombarda fondata da Raiload Brewing, che ha iniziato a produrre con il brand Strada Ferrata nel 2020 e aspetta il 2024 per il primo assaggio.

Il nuovo socio "permetterà di supportare e accelerare lo sviluppo e l'espansione del progetto Strada Ferrata garantendo le necessarie risorse tecniche, commerciali e finanziarie per consentire all'azienda di ricoprire un ruolo da protagonista assoluto all'interno del nascente movimento di produttori di whisky italiani" sottolinea una nota. E nel contempo Ilva espande il proprio portafoglio di whisky includendo, oltre al whiskey irlandese The Busker e al whiskey americano Sagamore, anche il neonato brand italiano.



