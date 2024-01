Il presidente dell'Abi Antonio Patuelli, da Firenze lancia un allarme per l'economia globale. Se il conflitto in Medio Oriente si allargasse e arrivasse a bloccare 'il Mar Rosso e i due canali di Suez, costringendo i commerci a circumnavigare l'Africa invece che passare da Suez', per il presidente dell'associazione bancaria italiana potrebbero esserci 'forti rischi di innalzamento di costi, di ripresa di inflazione'.

