Borsa: Milano si consolida sopra 30mila punti con l'Europa

La Borsa di Milano consolida il rialzo insieme altre Piazze europee con il Ftse Mib che si riassesta sopra i 30mila punti, già visti in mattinata e guadagna lo 0,35%. A dare lo sprint è sempre Pirelli(+4%) con la raccomandazione d'acquisto di Ubs. Segue Iveco (+2,4%) che ha ceduto a Hedin Mobility Group le attività di distribuzione e vendita al dettaglio nei paesi del nord Europa. Ben comprate anche Ferrari (+2,17%) e i farmaceutici Diasorin (+1,9%) e Recordati (+1,8%).

Maglia nera restano Leonardo (-1,52%) e Nexi (-1,21%). Negativi poi Tim (-0,75%) e le banche con Bper che cede lo 0,9% e Banco Bpm lo 0,7% mentre lo spread tra Btp e Bund oscilla a ridosso dei 175 punti con i rendimenti in discesa. Il decennale italiano si conferma al 4%, -11 punti base.

Tra gli altri listini Francoforte e Parigi salgono di oltre mezzo punto. Non si accoda Londra che si muove controcorrente e perde lo 0,48%.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA