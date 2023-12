Borsa: Europa positiva, indici Pmi oltre le stime, Milano +0,2%

Listini di borsa positivi in Europa da Milano (+0,2%) a Francoforte (+0,28%), Parigi (+0,33%) e Madrid (+0,56%), mentre Londra (-0,2%) resta sotto la parità.

Sui mercati, partiti in sordina, prevale un certo ottimismo dopo gli indici Pmi migliori delle stime in Germania, Italia, nell'Eurozona e nel Regno Unito, mentre l'euro si stabilizza a 0,92 e la sterlina a 0,79 sul dollaro. Stabile a 173,2 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con tutti i rendimenti dei titoli di stato in calo a partire da quelli italiani (-9 punti al 4,02%). In calo di 5,5 punti al 2,29% il rendimento tedesco.

Riparte il greggio (Wti +1,05% a 73,82 dollari al barile) mentre il gas naturale (-0,26% a 40 euro al MWh) riduce il calo sulla piazza Ttf di Amsterdam. Ancora prese di beneficio sull'oro (-1,86% a 2.029 dollari l'oncia) all'indomani del record di 2.135 dollari.

Tengono i petroliferi Eni (+0,76%), TotalEnergies (+0,68%) e Bp (+0,61%), più cauta invece Shell (+0,2%), accelera Saipem (+1,87%) . In ordine sparso i bancari Santander (+1,57%), Sabadell (+0,78%), Mps (+0,58%), Intesa (+0,26%), Bamncpo Bpm (-0,78%), Bper (-0,38%), Commerzbank (-0,13%) e Unicredit (-0,12%). In Piazza Affari sprint di Pirelli (+3,2%), spinta dalla raccomandazione d'acquisto di Ubs, che sostiene anche Cie (+1,06%), titolare del marchio Michelin, più cauta invece Continental (+0,65%).



