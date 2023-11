Wartsila: Mitsubishi si sfila, entra Fincantieri

Mitsubishi si è sfilata dalla manifestazione di interesse che aveva presentato a luglio per rilevare il core business della Wartsila ma, intanto, interesse è stato manifestato da Fincantieri. Lo riferisce la Uilm-Uil che lo ha appreso dalla Sottosegretaria Bergamotto nel corso del tavolo al Mimit sulla vicenda Wartsila. Confermata, invece, la presenza dell'Ansaldo Energia. Il Governo intenderebbe procedere sulla strada dell'Accordo di Programma, ma si chiede Antonio Rodà, segretario di Trieste della Uilm, "c'è davvero un progetto? Oggi non abbiamo elementi per dire di avere avuto una risposta chiara dal Governo".



