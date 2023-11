Salvini: 'Sul mercato tutelato dell'energia rimediare all'errore'

Di mercato tutelato "abbiamo parlato stamane" e "conto che con il dialogo si riesca a rimediare a un errore che ci siamo trovati sul tavolo". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini alla Stampa Estera. Salvini ha parlato delle "interlocuzioni del ministro Fitto con la commissione" auspicando una "soluzione positiva". Il vicepremier si è detto favorevole alla proroga.

"L'interlocuzione con la commissione europea ci sarà, contiamo di risolvere il problema senza gli emendamenti. Anche perché non abbiamo cifre da investire nel settore come Francia e Germania. Conto che si riesca a rimediare ad un obiettivo che purtroppo Draghi e chi c'era prima di lui avevano messo come milestone nel Pnrr", ha spiegato. Il piano, riferisce Salvini, è "ridiscuterne tempi e modi. Una volta portato a casa questo, finanziariamente ci staremo dentro", "non è un problema". "Il problema è che è una trattativa a due".



Privatizzazione Fs? Non pregiudizialmente contrario

"Non ho su tavolo" alcun "progetto". Lo dice il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini alla Stampa Estera interpellato su una eventuale privatizzazione che interessasse Fs. "Se ci fosse un progetto che porta un valore aggiunto lo leggerei, ad oggi non c'è, ma non sono pregiudizialmente contrario - spiega . Se domani mi arrivasse un progetto che portasse alla valorizzazione di una parte della rete ferroviaria, con alcuni capitali disposti ad investire, lo leggerei volentieri".

