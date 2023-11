"Stiamo assistendo a significativi progressi nel far scendere l'inflazione". Lo afferma il segretario al Tesoro Janet Yellen in un'intervista a Cnbc, sottolineando che i passi in avanti si stanno verificando in un contesto di mercato del lavoro solido.

E' essenziale che siano approvati aiuti a Israele e all'Ucraina, ha affermato Yellen.

