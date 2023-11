Plastica riciclata italiana, nel 2023 -30% di vendite

L'industria italiana del riciclo della plastica nel 2023 venderà il 30% di materiale in meno. La causa è il calo del prezzo della plastica vergine prodotta in Asia, dovuto al calo del prezzo del petrolio e a innovazioni aziendali. La plastica vergine asiatica a basso prezzo ha sottratto quote di mercato al prodotto riciclato nostrano. Lo ha spiegato all'ANSA il presidente di Assorimap, l'associazione delle imprese italiane del riciclo della plastica, Walter Regis, in occasione della fiera Ecomondo di Rimini. In Italia ci sono 60 aziende che riciclano plastica, con 3000 addetti e un fatturato complessivo di oltre 1 miliardo di euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA