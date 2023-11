Borsa: Asia debole, domani parla Jerome Powell, Tokyo -0,33%

Listini deboli in Asia e nel Pacifico in attesa dell'intervento del presidente della Fed Jerome Powell nel pomeriggio. Dopo alcune sedute trascorse all'insegna dell'ottimismo torna infatti d'attualità il tema dei tassi, spina nel fianco per l'economia e gli investitori. Segno meno oggi per Tokyo (-0,33%), Shanghai (-0,16%) e Seul (-0,91%).

In controtendenza Taiwan (+0,33%) e Sidney (+0,26%), ancora aperte invece Hong Kong (-0,57%), Mumbai (+0,05%) e Singapore (-1,6%). Negativi i future sull'Europa e su Wall Street, con la conferma del calo dell'inflazione tedesca in ottobre e nel giorno in cui si riunisce l'Eurogruppo. In arrivo le vendite al dettaglio di settembre in Italia e nell'Eurozona e dagli Usa le scorte di magazzino e le vendite all'ingrosso.

In lieve calo il greggio (-0,09% a 77,29 dollari al barile) e il gas naturale (-0,4% a 45,88 euro al MWh ), dopo un avvio in rialzo ad Amsterdam, positivo l'oro (+0,11% a 1.968 dollari al barile), poco mosso l'acciaio (+0,03% a 3.800 dollari la tonnellata). In rialzo il dollaro a 0,93 euro, 0,81 sterline e 92,38 rubli, mentre cala a 189,2 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 1,4 punti al 4,55% e quello tedesco di 0,5 punti al 2,66%.

Deboli sulla piazza di Tokyo i bancari Fukuoda (-6,42%), Chiba Bank (-5,02%), Mitsubishi Ufj (-4,17%) e Nomura (-3,09%).

Positivi i produttori di semiconduttori Screen Holdings (+2,67%), Lasertec (+2,59%) ed Advantest (+1,93%).



