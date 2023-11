Lottomatica acquisisce Sks365 per 639 milioni

Il gruppo Lottomatica ha firmato l'accordo per l'acquisizione del 100% del capitale sociale di Sks365 Malta holdings per un valore di 639 milioni.

Lo rende noto un comunicato del gruppo italiano, nel quale si specifica che Sks è un operatore omnichannel "leader nel mercato italiano online e delle scommesse sportive, che può contare su circa 600mila clienti registrati online, con brand come Planetwin365 e PlanetPay365 ed una rete di circa 1.000 punti vendita retail di scommesse sportive".

Sks365 detiene una quota di mercato del 9,6% nel segmento iSports e del 6,4% nel segmento iGaming, e prevede di generare 74 milioni di margine operativo lordo 2023, di cui circa 70% Online e 30% Sports Franchise, spiega Lottomatica che, attraverso questa acquisizione, rafforza la propria posizione di leader in Italia con una quota nel mercato totale Online del 28,3%.

Il gruppo stima con l'operazione "di raggiungere sinergie cash di costo per 60 milioni e sinergie di ricavo per almeno 5 milioni entro il 2026". Il perfezionamento dell'operazione è previsto entro il primo semestre 2024, subordinato alle consuete approvazioni Antitrust e regolamentare.

Mediobanca ha agito in qualità di financial advisor di Lottomatica nella transazione, mentre Lazard è advisor finanziario degli azionisti di Sks365.



