Le micro cap italiane incontrano gli investitori in Borsa

Più di cinquanta 'gemme' della finanza italiana si incontrano a Piazza Affari. Dal 17 al 18 ottobre a Palazzo Mezzanotte a Milano, sede di Borsa Italiana, si svolge Nextgems, l'investor conference organizzata da Virgilio ir e Twin. Una due giorni in cui le micro cap italiane, con una capitalizzazione di mercato minore o pari a 100 milioni di euro, incontrano la comunità finanziaria internazionale.

L'evento è nato nel 2019 per connettere le società società italiane a minor capitalizzazione con la comunità finanziaria italiana ed internazionale.

Sono 52 le 'gemme' quotate in Borsa che hanno aderito e che presenteranno la loro case history e gli ultimi risultati in incontri one-to-one e sessioni plenarie con circa 110 investitori istituzionali accreditati, rappresentativi di 85 case, dei quali un terzo (il 26%) provenienti da case di investimento estere. Saranno presenti anche fondi di investimento inglesi e francesi, rispettivamente con l'8% e il 7% di partecipazione. I meeting organizzati nelle due giornate sono complessivamente 540.

Le aziende protagoniste dell'iniziativa sono A.B.P.

Nocivelli, Askoll Eva, Casta Diva Group, Circle, Convergenze, Cube Labs, Datrix, Doxee, Ecosuntek, Energy, Esi, Eviso, Expert.ai, Finanza.tech, Giglio.com, Grifal, Lindbergh, Neodecortech, Officina Stellare, Osai As, Planetel, Promotica, Svas Biosana, Tmp Group, Trevi Fin. Industriale, Valsoia, Abc Company, Almawave, Altea Green Power, Cofle, Comal, Creactives Group, Digitouch, Franchetti, Friulchem, Gruppo Fos, Idntt, Impianti, Imprendiroma, Innovatec, Itway, Maps Group, Redfish LTC, Res, Riba Mundo, Solid World Group, Spindox, Take Off, Tenax International, Tessellis, Trawell Co, Valtecne.



