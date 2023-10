Sasano nominato Chief Executive Officer di Armani Corporation

Dopo quasi due decenni come Chief Executive Officer di Giorgio Armani Giappone, Izumi Sasano è stato nominato Chief Executive Officer di Giorgio Armani Corporation, a partire dal primo dicembre 2023. Lo rende noto il gruppo Armani in una nota. Nella sua nuova posizione, Sasano continuerà a riportare a Giuseppe Marsocci, Vice Direttore Generale e Chief Commercial Officer del Gruppo Armani, e sarà responsabile per Stati Uniti, Canada, Messico e Brasile. A lui riporteranno i dirigenti della Giorgio Armani Corporation e i direttori generali di Messico e Brasile, mentre Kazumasa Tsuchihashi assumerà il ruolo di amministratore delegato della Giorgio Armani Japan.

"Il Gruppo Armani è costruito su rapporti duraturi: la fedeltà e la competenza - ha commentato Giorgio Armani - sono importanti per me. Così com'è importante premiare il lavoro e le qualità umane, e far crescere dall'interno. Izumi Sasano ha dato eccellente prova di sé in Giappone e nella zona Pacifica. Sono sicuro che potrà fare lo stesso in questo nuovo e più ampio ruolo, portando il contributo di un'altra cultura. Questo genere di scambio è fondamentale per il Gruppo Armani, per continuare a crescere e a progredire.

Su questi valori ho fondato la mia filosofia".



