Cinque esperti Cnel, 'salario minimo rafforza contratti'

"Come dimostra un'ampia letteratura, un salario minimo per legge, se ben implementato all'interno dei meccanismi della contrattazione collettiva, non indebolisce ma rafforza la stessa". Lo si legge in un documento a firma di cinque consiglieri del Cnel, esperti nominati dalla presidenza della Repubblica, in cui si sottolinea che "tutti i Paesi del G7 (tranne l'Italia) e quasi tutti i Paesi europei hanno una legislazione sul salario minimo" e presentano una proposta per "la sperimentazione della tariffa retributiva minima". Il salario minimo - è scritto - non va inteso come sostituto della contrattazione ma può essere complementare.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA