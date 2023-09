Nella Nadef 31 collegati, dalle pensioni alla maternità

Sono 31 i collegati alla Nadef 2023 e vanno dagli interventi in materia pensionistica alle misure a sostegno delle politiche del lavoro, dall'attuazione dell'autonomia differenziata (già in Parlamento) alla povertà e disabilità, dalle semplificazioni in materia scolastica alle misure a sostegno della maternità e per il sostegno delle famiglie numerose.

Nell'elenco dei collegati alla Nadef, approvata ieri dal cdm, si spazia poi dagli incentivi alle politiche spaziali dall'economia blu alle politiche abitative per gli universitari, dalla magistratura onoraria alla valutazione del personale dirigenziale e non della Pa.

Nella lista dei collegati alla Nadef ci sono poi interventi a sostegno della competitività dei capitali, misure organiche per il Made in Italy, la revisione degli incentivi alle imprese (tutti già in via di approvazione in Parlamento), le tecnologie innovative, misure in materia di semplificazione normativa, la revisione del Testo Unico degli Enti locali. E ancora, l'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale, la disciplina della professione di guida turistica. Un collegato è sulla riorganizzazione e potenziamento dell'assistenza territoriale nel Servizio Sanitario nazionale e dell'assistenza ospedaliera, ma ce n'è anche uno di delega in materia di riordino delle professioni sanitarie. In materia di agricoltura, si va dal sostegno delle produzioni agricole nazionali alle misure in materia di consumo di suolo. Previsto anche un collegato per la realizzazione delle infrastrutture di preminente interesse nazionale e di altri interventi strategici in materia di lavori pubblici nonché per il potenziamento del trasporto e della logistica. Ancora, si va dalle misure di sostegno alla filiera dell'editoria libraria al rafforzamento del sistema della formazione superiore e della ricerca, dalla revisione delle circoscrizioni giudiziarie alle disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al governo per il riordino della materia. Un collegato anche per interventi di adeguamento alla legge quadro sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali.

