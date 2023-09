Aumenti per animali domestici, un cane costa 600 euro l'anno

Gli aumenti colpiscono anche il mantenimento degli animali domestici: considerando tutte le spese, ogni anno per mantenere un cane servono in media quasi 600 euro, mentre per un gatto poco meno di 390. Lo afferma un'indagine commissionata da Facile.it all'istituto di ricerca Emg Different.

Lo studio considera che in Italia una famiglia possiede, in media, due animali e quindi emerge come il mantenimento dei Pet sia una spesa importante: si va dai 780 ai 1.200 euro in base alla tipologia di animale, se non incorrono spese straordinarie.

Tra le voci di spesa che sono cresciute di più nell'ultimo anno quasi 9 proprietari su 10 (89%) hanno dichiarato che il prezzo degli alimenti è quello aumentato maggiormente, seguito dai costi del veterinario (51%). Se per i rincari delle spese alimentari non si può fare molto, i costi di quelle veterinarie possono essere alleggeriti grazie alla sottoscrizione di una polizza specifica con offerte che partono da circa di 10 euro al mese fino ai 20 per una copertura con massimali più elevati.





