Giorgetti chiede a Lindner l'appoggio per Franco alla Bei

Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha incontrato oggi, prima dell'inizio dei lavori del G20 a Nuova Delhi, il ministro delle Finanze tedesco Christian Lindner. Come rende noto il Mef, Giorgetti ha chiesto al collega tedesco l'appoggio per il candidato alla Bei Daniele Franco, "un tecnico preparato libero da influenze politiche".

La situazione economica dei due Paesi e le nuove regole del Patto di stabilità sono fra i temi affrontati nell'incontro fra Giorgetti e Lindner, a margine dei lavori del G20.Giorgetti ha confermato l'accordo sulla necessità di iniziare un percorso per il rientro del debito secondo regole realistiche, sostenibili e serie riferisce il Mef.

Nell'incontro Giorgetti si è detto d'accordo sulla proposta di razionalizzare altri interventi economici anche alla luce della crescita di entrambi i Paesi e ha "concordato sulla necessità di continuare gli sforzi per riportare la pace in Ucraina in linea con la proposta italiana di scomputare gli aumenti della spesa della difesa" dal Patto di stabilità.

Con Lindner focus sul via libera a Ita-Lufthansa

C'è il dossier Ita-Lufthansa fra i "numerosi temi comuni" affrontati nell'incontro fra il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e il ministro delle Finanze tedesco Christian Lindner, prima dell'inizio dei lavori di oggi del G20 a New Delhi. Lo rende noto il Mef, in una nota in cui si osserva che il dossier "ancora non ha ricevuto il via libera della concorrenza europea, atto necessario per concretizzare l'accordo già firmato da alcuni mesi".

