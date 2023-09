Yellen: 'La guerra della Russia pesa sull'economia, monitoriamo la Cina'

Il fattore più destabilizzante resta l'aggressione di Mosca contro Kiev che "ha aumentato i prezzi di cibo ed energia e siamo consapevoli dei rischi per la crescita globale". Il segretario al Tesoro Janet Yellen, parlando alla vigilia del G20 di New Delhi, ha detto che "la cosa più importante che potremmo fare per la crescita globale è che la Russia metta fine alla sua brutale guerra contro l'Ucraina". Quanto alla Cina, Yellen, incontrando i media a New Delhi, ha osservato che "c'è un rallentamento dell'economia" che "richiede politiche di aggiustamento. Monitoriamo, ma non vedo significativi effetti sugli Usa".

Gli Usa intendono lavorare al vertice del G20 "per creare un sostegno all'aumento delle risorse di prestito per Fmi e Banca mondiale" allo scopo di "aiutare i Paesi membri ad affrontare molteplici sfide globali", comprese le nuove risorse in quote del Fondo monetario internazionale. Yellen ha affermato che cercherà di creare le condizioni per un aumento "equi-proporzionale" dei fondi di quota del Fmi versati dai Paesi membri, che aumenterebbe le risorse di prestito dell'istituzione stessa, ma non cambierebbe immediatamente. la sua struttura azionaria. Yellen, parlando in un incontro con i media a New Delhi trasmesso in streaming, ha aggiunto che si spenderà per la riduzione del debito per i Paesi più poveri, un argomento che sottolinea in ogni incontro internazionale, in particolare dove è presente il più grande prestatore bilaterale del mondo, la Cina. "Continuiamo a sostenere gli sforzi volti a fornire una riduzione del debito prevedibile, ordinata e tempestiva ai Paesi, anche nell'ambito del Quadro comune (G20) per il trattamento del debito, dove i progressi sono stati troppo lenti", ha osservato ancora il segretario al Tesoro.

Modi ospita Biden a cena privata questa sera

Il Presidente Usa Joe Biden, poche ore dopo il suo arrivo a Delhi nel tardo pomeriggio di oggi, sarà ospitato per una cena privata dal premier Modi nella sua residenza ufficiale. L'incontro a due e l'invito speciale arrivano a tre mesi di distanza dalla visita di stato di Modi negli Usa, mentre per Biden questa sarà la prima visita in India dopo la sua elezione alla presidenza. Prima di quello con Biden, Modi sarà impegnato questo pomeriggio in incontri a due con la premier del Bangladesh e con il leader di Mauritius. Fonti dell'ufficio del premier fanno sapere che a margine dell'agenda del summit G20, tra oggi e domenica, Modi avrà quindici incontri bilaterali con leader di altrettanti paesi. Il meeting con la premier italiana Giorgia Meloni è previsto per domenica.

Il premier britannico Sunak giunto a New Delhi per il G20

Il premier britannico Rishi Sunak è arrivato a New Delhi per il vertice del G20 in India, che l'anno scorso ha superato il suo ex colonizzatore diventando la quinta economia mondiale. Sunak, di origine indiana, è alla sua prima visita nel Paese da quando si è insediato a Downing Street: è arrivato con sua moglie Akshata Murty, figlia di uno degli uomini più ricchi del Paese asiatico. Una compagnia di ballerine ha dato il benvenuto a Sunak, seguendo un cerimoniale riservato a tutti i leader che parteciperanno al summit, mentre camminava sul tappeto rosso dell'aeroporto di New Delhi. Il premier ha affermato che i suoi punti chiave saranno il sostegno all'Ucraina dopo l'invasione del presidente russo Vladimir Putin e l'economia globale. Il capo del Cremlino non ci sarà: "Putin ancora una volta non si è presentato al G20, ma noi ci presenteremo con il sostegno all'Ucraina", ha scritto Sunak su X, prima di atterrare a New Delhi. Il presidente dell'Argentina Alberto Fernandez è stato il primo dei leader a giungere nella capitale indiana questa mattina.

Cena per 400 ospiti nel palazzo presidenziale sabato sera

Una cena per 400 ospiti nella Residenza della Presidente indiana Droupadi Murnu a Delhi sarà uno degli eventi sociali clou del summit del G20, a margine dell'agenda ufficiale degli incontri. La cena di sabato sera sarà accompagnata dalla colonna sonora live di un gruppo di musicisti rappresentativi delle diverse tradizioni musicali classiche del paese. Il ministero indiano della Cultura fa sapere che nella performance, che durerà tre ore, si esibirà, tra i quasi cento musicisti, anche una giovanissima violinista, di appena sei anni.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA