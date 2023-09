Meloni arrivata a New Delhi per il G20

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è atterrata a New Delhi, dove domani e domenica parteciperà al G20.

Fra i bilaterali che avrà la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a New Delhi a margine del G20, ci dovrebbe essere anche quello con il padrone di casa, Narendra Modi, in programma domani nella fitta agenda del premier indiano. Meloni all'aeroporto di Delhi è stata accolta dalla ministra dell'Agricoltura Shobha Karandlaje, e da un breve spettacolo di ballo messo in scena da un gruppo di giovani danzatrici. "Ho avuto il grande piacere di accogliere il primo ministro italiano, Giorgia Meloni, all'aeroporto di Nuova Delhi. È arrivata per partecipare all'attesissimo vertice dei leader del G20 ospitato nella capitale dell'India", ha scritto su X la ministra indiana, pubblicando foto e video dello sbarco della premier italiana. Fra le autorità che hanno ricevuto Meloni, anche l'ambasciatore italiano in India, Vincenzo De Luca.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA