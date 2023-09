Borsa: Milano cauta, bene Saipem e Mediolanum, giù Fineco

Si appiattisce sulla parità Piazza Affari dopo le prime contrattazioni in territorio positivo.

L'indice Ftse Mib sale dello 0,12%, tenuto a galla da Saipem (+1,9%), che si è aggiudicata contratti per 850 milioni di euro, Mediolanum (+1,4%), Iveco (+1,4%) e Amplifon (+1,1%). Bene anche i bancari con Intesa (+1%) e Banco Bpm (+0,9%), le utilities con Hera (+0,7%) e A2A (+0,6%) e il risparmio gestito, nel cui comparto sale anche Azimut (+0,7%). Dall'altra parte del listino è debole Mediobanca (-0,3%) mentre entra nel vivo il confronto con Delfin sulla lista per il cda. Maglia nera a Fineco (-2%), tagliata a 'neutral' da Jp Morgan. Proseguono le vendite su Mps (-1,1%) dopo il blitz di Unipol sulla Popolare di Sondrio (+0,9%), giù anche Eni (-0,8%) in scia al prezzo del petrolio.

Fiacche le auto con Stellantis (+0,5%) e Pirelli (-0,9%).





