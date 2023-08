Borsa: in Europa listini a due velocità nel finale, Milano +0,5%

Borse europee contrastate nel finale, con gli indici Usa positivi. Milano guadagna lo 0,5% e Francoforte lo 0,35%, Parigi è in parità Madrid cede lo 0,21% e Londra lo 0,33%. In rialzo fino a quasi 164 il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento italiano in crescita di 2,3 punti al 4,26% e quello tedesco di 1,1 punti al 2,63%. Sale il dollaro a 0,91 euro, 145,4 yen, 0,79 sterline e 101,3 rubli. In calo il greggio (-0,43% a 82,83 dollari al barile) e il gas naturale (-3,8% a 33,97 euro al MWh), che scende sotto la soglia dei 34 euro.

In evidenza i bancari italiani con Mps (+5,25%), Bper (+2,3%), Banco Bpm(+1,25%), Unicredit(+0,79%) e Intesa (+0,33%), che hanno recuperato 7 dei 10 miliardi bruciati lo scorso 8 agosto con l'annunciato della tassa sugli extraprofitti. Bene anche Sabadell (+1%), più caute Bbva (+0,5%) e SocGen (+0,3%).

Acquisti su Tim (+1,8%), sull'onda dall'accordo tra Kkr e il Mef per l'ingresso di quest'ultimo in Netco, la società che gestisce la rete. Deboli i petroliferi TotalEnergies (-1,2%), Bp (-0,87%), Shell (-0,7%) ed Eni (-0,38%).



