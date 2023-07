La benzina al self supera 1,88 euro, ai massimi da un anno. Codacons: 'Nuova stangata sulle vacanze'

Nuovo giro di rialzi per benzina e gasolio per i prezzi consigliati dei maggiori marchi, e rialzi anche per i prezzi delle pompe bianche. Salgono con forza le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa: la benzina in self - spiega Staffetta quotidiana - supera quota 1,88 euro al litro, ai massimi da un anno fa, quando era in vigore lo sconto sull'accisa di 30 centesimi al litro. Il gasolio è a 1,73 euro/litro, ai massimi dallo scorso aprile. Eni ha aumentato di due centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Per Q8 si registra un rialzo di un centesimo al litro. La benzina al servito in autostrada è a 2,2 euro.

E il Codacons parla di allarme stangata sulle vacanze degli italiani che decideranno di spostarsi in automobile per raggiungere le località di villeggiatura. Commentando in una nota i nuovi rialzi dei carburanti su tutta la rete, il Codacons segnala che "come puntualmente si verifica ogni anno, in occasione delle

partenze estive degli italiani i listini di benzina e gasolio salgono repentinamente". Il presidente Carlo Rienzi spiega che "oggi i prezzi della verde sono tornati ai livelli di un anno fa, ma raggiungono punte di 2,2 euro in autostrada, portando il costo di un pieno a toccare quota 110 euro. Se poi si allarga il confronto allo stesso periodo del 2021, si scopre che benzina e gasolio costano oggi circa il 14% in più, con un aggravio di spesa di oltre 11 euro a pieno. Considerato che milioni di cittadini si sposteranno in auto durante le prossime settimane e dovranno far fronte ai rifornimenti per l'esodo e il contro-esodo, la stangata raggiungerà la ragguardevole cifra di

800 milioni di euro a titolo di maggiore spesa per il carburante rispetto a due anni fa", conclude Rienzi

Tornano a correre le quotazioni dei prodotti raffinati. - si legge nella rilevazione - A spingere è il calo delle scorte Usa di prodotti raffinati, insieme alle fermate di alcune raffinerie in Europa, Stati Uniti e Asia. Il Brent intanto punta gli 83 dollari. Ne consegue questo nuovo giro di rialzi sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi, e

rialzi anche per i prezzi delle pompe bianche.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,882 euro/litro (+9 millesimi, compagnie 1,889, pompe bianche 1,866), gasolio self service a 1,730 euro/litro (+9, compagnie 1,738, pompe bianche 1,712). Benzina servito a 2,014 euro/litro (+8, compagnie 2,058, pompe bianche 1,926), gasolio servito a

1,866 euro/litro (+9, compagnie 1,912, pompe bianche 1,774). Gpl servito a 0,701 euro/litro (invariato, compagnie 0,711, pompe bianche 0,688), metano servito a 1,417 euro/kg (-4, compagnie 1,424, pompe bianche 1,410), Gnl 1,243 euro/kg (-1, compagnie 1,253 euro/kg, pompe bianche 1,237 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,954 euro/litro (servito 2,200), gasolio self service 1,812 euro/litro (servito 2,075), Gpl 0,834 euro/litro, metano 1,539 euro/kg, Gnl 1,312 euro/kg.



