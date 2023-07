Borsa: Europa e Wall Street euforiche con Bce e pil Usa

Listini azionari in spolvero sulle due sponde dell'Atlantico dopo che la Bce ha aperto a una possibile pausa nel rialzo dei tassi, allineandosi alla Fed, e il pil Usa del secondo trimestre è cresciuto del 2,4%, battendo le attese del mercato e rafforzando lo scenario di un atterraggio morbido dell'economia a stelle e strisce.

Milano e Parigi avanzano del 2%, Francoforte dell'1,6% e Madrid dell'1,1% mentre Londra sale dello 0,4%. A New York il Nasdaq guadagna l'1,2%, l'S&P 500 lo 0,7% e il Dow Jones lo 0,1%. La mano morbida di Christine Lagarde fa calare i rendimenti dei titoli di Stato dell'Eurozona, con quello del Btp che scende di quasi cinque punti al 4,047% mentre lo spread con il Bund tedesco si restringe a 160 punti base. Debole l'euro, che oscilla a ridosso della quota di 1,1 con il dollaro (-0,8%).

A Piazza Affari vola Stm (+8%), che decolla con tutto il comparto dei microchip, davanti a Moncler (+6,8%), Stellantis (+4,8%), Prysmian (+4,6%), Diasorin (+4,5%), Amplifon (+4,3%), Azimut (+4%) e Mediobanca (+3,7%), che tra ieri ed oggi hanno presentato trimestrali apprezzate dal mercato. Fiacche invece le banche, che vedono avvicinarsi il picco degli extraprofitti generati dalla stretta monetaria e che non vedranno più remunerate dalla Bce le riserve obbligatorie depositate a Francoforte: Bper cede l'1,3%, Mps lo 0,9%, Banco Bpm lo 0,4% e Unicredit lo 0,2%.



