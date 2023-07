"Abbiamo investito i risparmi", riaprire cessione del Superbonus

"Chiediamo la riapertura della cessione del credito per chi ha fatto le cose in regola e adesso si trova in grave difficoltà". È la richiesta di un gruppo di cittadini che oggi ha manifestato davanti al palazzo del Consiglio regionale. Si tratta di una sessantina di persone che fanno parte dell'associazione nazionale "Esodati del Superbonus". Ma "siamo molti di più - precisano - e tanti hanno investito tutti i risparmi per effettuare i lavori, restando scoperti". C'è chi racconta di cifre che toccano i 250mila euro.

I manifestanti hanno distribuito un volantino dove si legge che "in Italia migliaia di persone sono state truffate da uno stato che, in maniera deliberata e scorretta, ha deciso di cambiare le regole di una legge, sulla base della quale tanti cittadini hanno impegnato, a vario titolo, il loro immediato futuro economico". I cittadini chiedono un incontro con il Consiglio regionale e sottolineano, nella nota diffusa, che, "a causa delle 29 variazioni operate a partire da novembre 2021, il Superbonus 110% e il meccanismo della cessione del credito sono diventate una trappola senza uscita per famiglie, imprenditori e professionisti".



