Arriva un decreto da 1,28 miliardi per Strada Parchi

Prevede la somma di 1,28 miliardi di euro il decreto interministeriale presentato dal ministero per le Infrastrutture ed i Trasporti quale indennizzo a favore di Strada dei Parchi Spa, ex gestore delle autostrade laziali ed abruzzesi A24 e A25, per la revoca anticipata della concessione, in scadenza nel 20230, decisa il 7 luglio dello scorso anno dal Consiglio dei ministri a guida Mario Draghi.

Lo comunica con una nota Strada dei Parchi Spa, del gruppo industriale abruzzese Toto.

Il documento è stato presentato al Tribunale di Roma nella giornata di ieri, termine ultimo stabilito dai giudici, nell'ambito della controversia avviata dalla società privata nei confronti del Mit per chiedere la

provvisionale su quanto stabilito nello stesso decreto di revoca del Cdm che ha affidato la gestione delle arterie nelle mani di Anas. Sdp considera la somma "un prima trance" dopo "la ingiusta revoca", capace comunque di incidere positivamente sul concordato al 100% che ha dovuto presentare al Tribunale di Roma in seguito alla precaria situazione economica in cui era piombata in seguito alla revoca in danno decida dal Cdm.

Ma il risarcimento, per Sdp, rimane di 2,3 miliardi di euro, come stabilito tra l'altro da una perizia degli stessi commissari del concordato.

