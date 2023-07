Giù il dollaro dopo l'inflazione Usa, bene le Borse europee

Il dato dell'inflazione statunitense seppur marginalmente migliore delle attese continua a rafforzare le Borse e a far scendere le quotazioni del dollaro, sulla visione che la Fed possa allentare la sua politica monetaria.

La moneta unica Usa cede circa l'1% sui mercati mondiali e l'euro rafforza quota 1,1. In rialzo il petrolio sopra i 75 dollari al barile, anche sulla speranza che politiche monetarie meno stringenti rafforzino il ciclo economico.

In allentamento verso la chiusura della seduta i rendimenti sui titoli di Stato del Vecchio continente, con il Btp italiano a 10 anni che scende di 12 punti base al 4,27%. Lo spread con il Bund tedesco viaggia sotto quota 170.

In questo contesto, la Borsa di Amsterdam sale dell'1,8%, Londra dell'1,7% e Milano dell'1,6% insieme a Parigi, con Francoforte in crescita di un punto percentuale e mezzo. Madrid sale dell'1,% con i listini di Mosca sulla stessa linea, nonostante il gas resti molto debole in calo dell'8% a 26,5 euro, avvicinandosi al livello più basso dallo scoppio della guerra in Ucraina toccato a inizio giugno sotto i 25 euro al Megawattora.

Male il rublo che perde circa l'1% contro l'euro sopra quota 100, con il livello più debole per la moneta russa toccato giovedì scorso, quando ha scambiato a 101 per avere un euro.





