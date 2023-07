La galassia di Fininvest da Mediaset al Monza Calcio

Le ultime volontà di Silvio Berlusconi non cambiano le orbite dei pianeti della galassia di Fininvest. Nel portafoglio della holding, il cui controllo è passato col testamento saldamente in mano a Marina e a Pier Silvio, continua ad esserci il 48,6% del capitale (e circa il 50% dei diritti di voto) di Mfe, la cassaforte olandese che detiene il gruppo televisivo Mediaset.



Nessuna novità neanche per le altre società quotate in Borsa della galassia: Mondadori, della quale Fininvest ha in mano il 53,3%, e Banca Mediolanum che fa capo alla famiglia di Ennio Doris, dove la holding dei Berlusconi ha il 30% del capitale.



Nella galassia ci sono poi due satelliti, il Teatro Manzoni e il Monza Calcio, entrambe possedute al 100% nel cui destino si ipotizza ci possa essere la vendita sebbene finora non sia contemplata.

L'avventura calcistica della holding di Berlusconi nel Milan si era invece conclusa sei anni fa con la cessione del club rossonero. Due anni fa inoltre Fininvest è uscita da Mediobanca nella quale aveva una quota pari al 2 per cento.