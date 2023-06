Borsa: l'Europa chiude positiva, si guarda a banche centrali

(ANSA) - MILANO, 08 GIU - Le Borse europee chiudono in rialzo dopo i dati sul mercato del lavoro negli Usa ed in scia con Wall Street. Gli investitori si concentrano sulle prossime mosse delle banche centrali sul fronte del rialzo dei tassi e l'impatto sulla crescita economia.

Concludono la seduta in terreno positivo Parigi (+0,27%) e Francoforte (+0,18%) mentre è fiacca Londra (-0,32%). (ANSA).