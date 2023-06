Borsa: Milano conferma il calo (-0,3%) con Stellantis e Pirelli

(ANSA) - MILANO, 06 GIU - La Borsa di Milano conferma la debolezza dell'avvio. Il Ftse Mib cede lo 0,3% a 26.775 punti. E si allarga lo spread. Il differenziale tra Btp e Bund sale a 176 punti mentre il rendimento del decennale italiano scende al 4,10%.

Sul listino principale pesano le vendite su Stellantis (-1,5%) e Pirelli (-1,4%). Di contro viaggia ancora spedita Mps (+2,37%), possibile architrave di un futuro terzo polo bancario.

Bene anche Banco Bpm (+1,6%). Poco mossa Unicredit (+0,16%) all'indomani della disponibilità del ceo Andrea Orcel ad un altro mandato.

Tim è piatta (-0,04%) in attesa, entro di venerdì, delle nuove offerte migliorative sulla rete. Marginale Diasorin (-0,19%) dopo la multa della Consob per violazione di obblighi in materia di comunicazione di informazioni privilegiate. (ANSA).