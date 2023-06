Borsa: l'Europa migliora, Wall Street è stabile, Milano +0,2%

(ANSA) - MILANO, 06 GIU - Migliorano le principali borse europee con gli indici Usa in parità-. Supera i 4,9 miliardi di sottoscrizioni il Btp valore e lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi sale a 179,2 punti, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 4,8 punti al 4,175%. Milano e Londra guadagnano lo 0,2%, Francofortelo 0,15%, Parigi lo 0,07% e Madrid appare invariata. Prosegue il calo delle quotazioni del greggio (Wti -1,22% a 71,24 dollari al barile) e del gas (-9,18% a 25,86 euro al MWh), mentre il dollaro si mantiene in crescita a 0,936 euro e 0,805 sterline e l'oro rimane fiacco(-0,1% a 1.961,6 dollari l'oncia).

Riducono il calo i petroliferi TotalEnergies (-1,33%), Shell (-0,74%), Bp (-0,51%) ed Eni (-1,2%). Si confermano deboli invece i produttori di semiconduttori Asm (-1,96%) ed Asml (-1,45%) a differenza di Stm (-0,2%), che si avvicina alla parità. Dimezzano il ribasso Stellantis (-0,73%), Renault (-0,6%) e il produttore di camion Iveco (-0,6%), mentre gira in positivo Daimler (+0,1%). Pesante Pirelli (-1,48%), il cui amministratore delegato e vicepresidente esecutivo Marco Tronchetti Provera è stato ascoltato oggi a Palazzo Chigi dal dipartimento che si occupa di Golden Power.

Corre Mps (+4,84%), regina tra i bancari dopo il ritorno di fiamma di possibili nozze con Bper (-0,23%). Più caute Banco Bpm (+0,98%), Lloyds (+0,89%), Unicredit (+0,63%) e Bnp (+0,64%).

Gira in positivo Intesa (+0,58%), deboli invece e Credit Agricole (-0,5%) e Caixabank (-0,39%). (ANSA).