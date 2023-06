Avvio di slancio per il Btp valore, ordini per 4 miliardi

Ordini senza sosta per il Btp Valore nel primo giorno di collocamento che si chiuderà venerdì, salvo anticipo. Scavallano quota 4 miliardi di euro le sottoscrizioni del Btp Valore, che riceve una calda accoglienza da parte degli investitori retail, a cui l'obbligazione a tasso fisso con premio di fedeltà è destinata.

PER IL TITOLO DESTINATO AL RETAIL CEDOLE CRESCENTI NEI 4 ANNI

Parte lunedì 5 giugno la prima emissione del nuovo Btp Valore, il titolo di Stato pensato dal Mef esclusivamente per i piccoli risparmiatori. Il tasso minimo garantito sarà crescente: per il primo e il secondo anno è fissato al 3,25%, per il terzo e il quarto salirà al 4%. Ma per chi deterrà il titolo per tutti i quattro anni fino alla scadenza naturale, alla percentuale garantita si aggiungerà anche il previsto premio fedeltà finale pari allo 0,5% del capitale investito. I tassi definitivi saranno, come di consueto, annunciati al termine del collocamento: potranno essere confermati o rivisti, ma solo al rialzo, in base alle condizioni di mercato del giorno di chiusura dell'emissione, ovvero il 9 giugno. Il collocamento non prevede riparti né tetti all'investimento, che potrà partire da un minimo di 1.000 euro. Ai risparmiatori sarà sempre assicurata la completa soddisfazione degli ordini, salvo la facoltà da parte del ministero dell'Economia di chiudere anticipatamente l'emissione, comunque non prima di mercoledì 7 giugno, garantendo al risparmiatore almeno tre intere giornate di collocamento. Nel caso la chiusura anticipata avvenisse alle 17.30 del terzo o del quarto giorno di collocamento, i tassi cedolari definitivi verranno fissati nella mattina del giorno successivo a quello di chiusura del collocamento. Nel caso di chiusura il 9 giugno, i tassi definitivi saranno comunicati il giorno stesso. Il titolo sarà collocato sul mercato alla pari (ovvero con prezzo uguale a 100) attraverso la piattaforma elettronica Mot di Borsa Italiana per il tramite di due banche dealer, Intesa Sanpaolo e Unicredit, ma sarà possibile sottoscriverlo presso qualsiasi banca o ufficio postale dove si detiene un conto titoli. I risparmiatori più esperti potranno inoltre acquistarlo online anche in home-banking, tramite le funzioni di trading. Dopo il successo ottenuto anche nell'ultima emissione dal Btp Italia, le previsioni sull'operazione sono positive. "Sono abbastanza convinto che ci sarà un'alta dimostrazione di fiducia da parte dei risparmiatori italiani", afferma Ciro Pietroluongo, direttore generale di Mts. Si tratta di un titolo "innovativo", spiega il dg del Mercato dei titoli di Stato. Le cedole sono comunicate in anticipo e fissate di 2 anni in 2 anni" e la scadenza media di 4 anni "non è estremamente impegnativa per il risparmio ed è più breve rispetto quella dei Btp Italia indicizzati all'inflazione, emessi fino ad adesso". Oggi "si sta tornando a una situazione pre-pandemia, verso la normalità, ed è chiaro come risorse che erano tenute ferme adesso vengano gestite con più tranquillità", sottolinea il manager di Borsa Italia.