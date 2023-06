Al Sud le peggiori 4 regioni Ue per l'occupazione delle donne

(ANSA) - ROMA, 03 GIU - L'occupazione femminile in Italia cresce anche al Sud ma il Mezzogiorno resta in fondo alla classifica europea sul lavoro delle donne con le ultime quattro posizioni per Sicilia, Campania, Calabria e Puglia. E' quanto emerge dalle tabelle Eurostat sull'occupazione nel 2022.

Nell'anno solo il 30,5% delle donne Tra i 15 e i 64 anni in Sicilia lavorava, in aumento rispetto al 29,1% del 2021 ma comunque distante di oltre 34 punti dal 64,8% medio dell'area euro. In Campania nel 2022 lavorava solo il 30,6% delle donne contro il 29,1% del 2021 mentre in Calabria lavorava il 31,8% delle donne contro il 30,5% del 2021. La Puglia è quart'ultima per l'occupazione femminile con il 35,4% delle donne occupate (33,8% nel 2021). L'area in Italia con l'occupazione femminile più alta è la provincia di Bolzano con il 69% in forte aumento dal 63,7% del 2021. In Ue la regione con l'occupazione femminile più alta è Utrecht in Olanda con l'80,1% (in crescita dal 78,5% del 2021).

Il Sud e le Isole sono in fondo alla classifica anche per l'occupazione nel complesso con la Sicilia che segna un 42,6% (in aumento dal 41,1%) a poca distanza dalla Guyana francese (42,4%). Seguono la Campania con il 43,4% (dal 41,3%) e la Calabria con il 43,5% a fronte di una media dell'euro area del 69,4%. (ANSA).