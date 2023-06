La Fiom a Parigi incontra il responsabile del sito Stellantis

(ANSA) - TORINO, 02 GIU - Il bus della Fiom è arrivato questa mattina alle 8 a Parigi, davanti al sito di Poissy Stellantis.

Ai cento lavoratori degli stabilimenti italiani se ne sono aggiunti altrettanti delle fabbriche francesi del gruppo. Una delegazione formata da tre rappresentanti della Fiom e tre del sindacato francese Cgt ha incontrato il responsabile del sito di Poissy di Stellantis.

"Siamo qui perché in Italia non c'è nessun dialogo tra l'azienda e i nostri delegati dento gli stabilimenti. Siamo qui perché non ci sono comunicazioni a livello nazionale, perché è necessario aprire un confronto e un dialogo contrattuale con l'azienda", ha spiegato Michele De Palma, segretario generale della Fiom. (ANSA).