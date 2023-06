Borsa: Milano in cauta crescita (+0,47%), brilla Saipem

(ANSA) - MILANO, 02 GIU - Piazza Affari è in crescita (+0,47%) insieme agli altri listini europei. I mercati attendono nel pomeriggio i dati sul mercato del lavoro americano all'indomani della buona notizia del superamento anche al Senato statunitense dello scoglio del tetto al debito.

Col petrolio in risalita Saipem svetta (+2,86%) insieme a Tenaris (+2%), seguiti da Iveco (+1,61%) e Moncler (+1,58%), che rimbalza dopo lo scivolone di ieri.

Bene anche Stellantis (+1%) alla luce delle immatricolazioni diffuse alla vigilia a Borsa chiusa. In fondo al paniere principale si muovono Terna (-0,71%), Erg (-0,47%) e Unicredit (-0,37%). (ANSA).