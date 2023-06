Cub Trasporti, domenica sciopero nazionale personale aeroporti

(ANSA) - MILANO, 01 GIU - La Cub Trasporti ha indetto uno sciopero nazionale di 24 ore per domenica prossima del personale aeroportuale "per opporsi alla svendita del settore handling, la manutenzione".

"Il rinnovo del Ccnl Vettori il 2 dicembre 2021 non ha previsto alcun aumento salariale mentre per il settore Catering solo di 120 euro lordi - denuncia il sindacato -. Data l'attuale congiuntura economica questo, dati Istat alla mano, si risolve in una perdita di 280 euro mensili per i lavoratori. Inoltre le aziende del settore handling chiedono di non pagare i primi tre giorni di malattia del lavoratore, dal terzo evento di assenza nel corso dell'anno e di ridurre la fascia del lavoro notturno".

"Per il lavaggio degli indumenti da lavoro dpi (dispositivi di protezione individuale) - contesta ancora la Cub Trasporti - le aziende propongono 0,20 euro al giorno (1 euro a settimana) nonostante le numerose cause intentate, e vinte, dalla Cub Trasporti in cui il risarcimento previsto è maggiore (fino a 15 euro a settimana)". (ANSA).