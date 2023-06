Borsa: l'Europa rallenta dopo Wall Street, Btp vicini al 4%

(ANSA) - MILANO, 01 GIU - Le Borse europee perdono qualche giro dopo l'avvio fiacco di Wall Street, dove arrivano le prese di beneficio sui titoli legati all'intelligenza artificiale dopo il recente rally innescato dalle previsioni di Nvidia.

Piazza Affari resta in testa ai listini ma riduce i progressi all'1,3% mentre Francoforte frena allo 0,7%, Londra allo 0,2% e Parigi allo 0,1%. Sui mercati europei continua a prevalere l'ottimismo dopo il passaggio alla Camera dell'accordo sul debito Usa, i dati leggermente migliori delle attese sugli indici pmi, in particolare in Cina, e la frenata dell'inflazione a maggio nell'Eurozona. A Milano brilla Recordati (+3,7%) davanti alle banche, tra cui svettano Unicredit (+2,8%), Intesa (+2,7%) e Mediobanca (+2,5%), mentre si muove in controtendenza Moncler (-2,6%), in una nuova giornata di debolezza per il comparto del lusso.

Continua la caduta del gas in Europa, con i future Ttf in calo del 10,2% a 24,1 euro al megawattora.

La frenata dell'inflazione sostiene i titoli di Stato dell'Eurozona, che arrotondano ulteriormente i guadagni delle ultime sedute: il rendimento del Btp si avvicina alla soglia del 4%, cedendo 5 punti base al 4,02% mentre lo spread con il Bund lima a 177 punti base. (ANSA).