Borsa: l'Europa apre in rialzo, Parigi sale dello 0,6%

(ANSA) - MILANO, 01 GIU - Avvio in rialzo per le principali Borse europee, che provano a rimbalzare in scia al passaggio alla camera dell'accordo sul debito Usa e a un indice pmi Caixin sulla manifattura cinese migliore delle attese. In attesa del dato sull'inflazione Ue, a Parigi l'indice Cac 40 sale dello 0,57% a 7.139 punti, a Francoforte il Dax avanza dello 0,51% a 15.744 punti mentre a Londra il Ftse 100 guadagna lo 0,19% a 7.459 punti. (ANSA).