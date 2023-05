Il prezzo del gas sale a 25 euro, -67% da inizio anno

(ANSA) - MILANO, 30 MAG - Il prezzo del gas è in lieve rialzo, dopo aver toccato in giornata i minimi da settembre 2021 a 23,50 euro al megawattora, con l'impatto della produzione record di energia solare in Germania. Le quotazioni salgono dopo l'annuncio di nuove interruzioni di un impianto in Norvegia.

Ad Amsterdam il prezzo si attesta a 25 euro al megawattora, con un aumento del 2,1%. Dall'inizio dell'anno il prezzo registra una flessione complessiva del 67,1%. (ANSA).