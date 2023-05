Borsa: l'Europa si rafforza con i future Usa, Milano +0,4%

(ANSA) - MILANO, 30 MAG - Le Borse europee guadagnano terreno in scia ai future su Wall Street, ben intonati a metà mattinata sull'ottimismo che circonda l'accordo sul tetto del debito americano e la sua approvazione da parte del Congresso, e dopo il dato sull'inflazione spagnola, che a maggio ha frenato oltre le attese.

Milano e Francoforte salgono dello 0,4%, Madrid dello 0,6% mentre Parigi e Londra riducono il calo allo 0,2%, nonostante la flessione dell'indicatore del sentimento economico dell'Eurozona a maggio. I future sul Nasdaq avanzano dell'1,1%, quelli sull'S&P 500 dello 0,6%.

A Piazza Affari brillano Prysmian (+2,4%), Stm (+2,4%), Enel (+1,4%) ed Erg (+1,3) mentre arrancano Interpump (-1,8%), Tenaris (-1,3%) ed Eni (-0,8%). Sui listini europei avanzano i titoli del lusso e dell'abbigliamento (+0,9% l'indice Stoxx di settore), i produttori di chip (+1,3%) e le utility (+0,9%) mentre soffrono gli energetici (-0,9%).

Ben intonati i titoli di Stato, che confidano in un contenimento dell'inflazione, con il rendimento del Btp decennale che scende di 6 punti base al 4,208% e lo spread con il Bund in calo a 182 punti base. Dopo un avvio in calo inverte la rotta il gas che sale dello 0,8% a 24,75 euro al megawattora.

