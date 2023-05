Borsa: l'Europa chiude in calo con il petrolio e debito Usa

(ANSA) - MILANO, 30 MAG - Le Borse europee chiudono in calo con gli investitori che guardano con cautela all'accordo sul tetto del debito Usa, in vista del via libera del Congresso. Sui mercati pesa la forte contrazione del petrolio in attesa della riunione dell'Opec+ della prossima settimana.

Concludono la seduta in negativo Londra (-1,38%), Parigi (-1,29%) e Francoforte (-0,27%). (ANSA).