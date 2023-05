Fondo For.Te, 2022 positivo, oltre 133mila aziende aderenti

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - For.Te., il fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua del terziario, con una forte crescita dei versamenti. Lo fa sapere lo stesso fondo in una nota, in cui evidenzia un "bilancio consuntivo positivo di quest'ultimo anno di attività, nel segno della crescita e verso il raggiungimento di nuovi traguardi".

Con più di 133mila aziende aderenti e oltre 1.400.000 lavoratori, For.Te. si colloca ai primi posti tra i fondi interprofessionali per la formazione continua, nel panorama nazionale, evidenzia la nota. I dati riferiti ai versamenti delle aziende a favore di For.Te evidenziano l'ampio recupero della contrazione rilevata nel 2020 sul 2019 pari al -13,48, per effetto della pandemia Covid-19. Ma i risultati del 2022 vanno ben oltre questo dato - prosegue la nota: attestano la crescita del 21,4% rispetto al 2020 e del 10,29% rispetto al 2021. Un risultato economico importante che deriva dall'aumento delle aziende che hanno scelto di aderire a For.Te., (+ 2,2% sul 2021 e + 4,2% sul 2020). Trend più che positivo del numero complessivo dei dipendenti delle aziende nel 2022, con + 5% sul 2021 e + 14,7% sul 2020. (ANSA).