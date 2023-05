Borsa: Milano cauta (+0,15%) con l'Europa, debole Pirelli

(ANSA) - MILANO, 29 MAG - Piazza Affari è in cauto rialzo (+0,15%) al pari degli altri listini europei che non sono chiusi per festività in una giornata in cui non ci sarà il faro di Wall Street che celebra il Memorial day.

A dare qualche aiuto alle Borse (Francoforte +0,49%, Parigi +0,4%) è l'accordo raggiunto sul tetto del debito Usa pur con qualche cautela dal momento che deve ora essere approvato dal Congresso americano. Il listino di Istanbul (+2,3%) brinda intanto alla vittoria di Erdogan alle elezioni in Turchia mentre la lira locale perde ancora terreno.

A Milano si mette in luce Mps (+1,5%), seguita da Tenaris (+1%) e A2a e Stellantis, entrambe in rialzo dello 0,92%. In fondo al listino Pirelli e Ferrari (entrambe -0,85%) e Tim (-0,77%). (ANSA).