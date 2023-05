Giorgetti, presto sorprese di maggior gettito extraprofitti

"Quando saranno eseguiti i versamenti" sugli extraprofitti ci saranno "sorprese positive di maggior gettito da mettere a disposizione delle famiglie più vulnerabili". Lo ha detto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti in question time al Senato.

La percentuale del contributo di solidarietà sugli extraprofitti alle aziende energetiche, pari al 50%, "è stata oggetto di una valutazione del governo in ordine al necessario contemperamento di principi costituzionalmente tutelati, quali la capacità contributiva e la libera iniziativa economica, con l'esigenza di reperire tempestivamente risorse da destinare alla tutela delle fasce più deboli della popolazione", ha spiegato Giorgetti. "Il Governo, con riferimento al contributo relativo all'esercizio 2022, è intervenuto a più riprese e, dopo un attento bilanciamento degli interessi costituzionalmente tutelati, ne ha fissato l'aliquota al 37 per cento. Con riferimento, invece, al contributo relativo all'anno 2023 - avente una base imponibile differente - ha ritenuto di poter fissare la relativa aliquota al 50 per cento". "L'attenzione continua ad essere massima da parte del governo", ha assicurato Giorgetti.

'Spohr a Roma, su Ita ci saranno novità' Ministro: 'devo vedermi con il ceo' "Se mi lasciate andare ci saranno novità. Credo che sia a Roma Carsten Spohr (l'ad di Lufthansa ndr) o che stia arrivando. E' un indizio". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, rispondendo - a margine di un evento all'Università La Sapienza - sull'atteso accordo Ita-Lufthansa atteso per oggi. "Devo vedermi con Spohr", ha aggiunto alla fine.

"Avere conti pubblici in ordine rappresenta una necessità assoluta per il nostro Paese che deve mantenere la fiducia dei mercati, sia per contenere i costi di finanziamento sia per evitare ripercussioni su famiglie e imprese". Lo ha sottolineato il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ribadendo, nel corso di un evento alla Sapienza, l'approccio "prudente e responsabile" del governo sulla finanza pubbica. Guardando alle proposte sulle nuove regole sulla governance Ue dopo la sospensione del patto, Giorgetti ha quindi spiegato che "il ritorno alla normalità impone di selezionare in maniera rigorosa gli interventi da adottare".