Sale l'utile di Mediaset nel trimestre, confermate le stime

Nel primo trimestre dell'anno Mfe-Mediaset ha registrato ricavi netti consolidati per 646,6 milioni, con un risultato operativo (Ebit) positivo per 19,3 milioni e un utile netto di 10,1 milioni rispetto ai 2,7 milioni dello stesso periodo 2022. L'indebitamento finanziario netto consolidato al 31 marzo è pari a 731,7 milioni, in miglioramento rispetto agli 873,3 milioni dello scorso esercizio.

Il Biscione per l'intero 2023 conferma "l'aspettativa di conseguire su base annua risultato operativo, risultato netto e generazione di cassa consolidati positivi".

In Italia nei primi tre mesi dell'anno i ricavi pubblicitari lordi hanno raggiunto i 462,7 milioni (+0,4%) rispetto ai 460,9 milioni dello stesso periodo del 2022, mentre in Spagna scendono a 166,8 milioni rispetto ai 175,1 milioni del primo trimestre 2022 "con un andamento che, dopo i primi due mesi negativi condizionati da un contesto di mercato difficile, sta registrando un progressivo recupero a partire dal mese di marzo", afferma il Biscione.

In Italia nella prima parte del secondo trimestre la raccolta pubblicitaria di Mfe-Mediaset "ha mantenuto il positivo andamento già registrato nei primi tre mesi, sostenuto da ottime performance degli ascolti televisivi. In Spagna dopo il difficile avvio dei primi due mesi dell'anno, aprile ha consolidato il trend di ripresa già registrato nel mese di marzo, anche in questo caso supportato da ottimi risultati editoriali", conclude il Biscione.