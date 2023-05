Urso, oltre 7 milioni per pelli e calzature nelle Marche

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha stanziato oltre 7 milioni di euro per finanziare progetti di riconversione e riqualificazione dell'area di crisi industriale del Distretto pelli e calzature Fermano-Maceratese nelle Marche.

"Diamo una risposta concreta per aiutare il tessuto industriale del territorio marchigiano per una riconversione green e digitale che possa garantire la salvaguardia di livelli occupazionali e il rilancio dell'area", commenta il ministro Adolfo Urso in una nota. "Le eccellenze del nostro Made in Italy - aggiunge - sono rese grandi proprio dal lavoro di tante piccole e medie imprese, dalle forza delle filiere e dai tanti distretti che sono l'unicità della nostra economia e che noi vogliamo rilanciare e tutelare".

Il bando per la riconversione dell'area di crisi industriale del Distretto pelli e calzature Fermano-Maceratese nelle Marche prevede che dall'8 giugno al 20 luglio sarà possibile presentare le domande per le agevolazioni destinate all'area marchigiana che comprende 42 comuni.

"I progetti dovranno prevedere programmi di investimento con spese ammissibili di importo non inferiore a un milione di euro.

Nel caso di iniziative presentate da reti di imprese, le spese ammissibili per i singoli programmi d'investimento non dovranno invece essere inferiori a 400 mila euro", si legge in una nota.

Le agevolazioni saranno concesse nella forma del contributo in conto impianti, dell'eventuale contributo diretto alla spesa e del finanziamento agevolato. Lo sportello per la presentazione delle domande sarà gestito da Invitalia per conto del Mimit.

