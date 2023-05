Brasile: Messana rieletto alla guida dell'Italcam di San Paolo

(ANSA) - SAN PAOLO, 04 MAG - L'imprenditore Graziano Messana, di GM Venture, è stato rieletto all'unanimità alla presidenza della Camera di Commercio Italiana di San Paolo (Italcam) nel quadro della votazione per eleggere il nuovo Consiglio di Amministrazione per il prossimo triennio (2023-2026).

Per quanto riguarda la composizione restante del CdA, alla vicepresidenza sono Cesar Alarcon, di Pirelli, e Rosario Zaccaria, di Enel; Fabio Ongaro di Energy Group è il nuovo VP Finance, mentre Fabio Selan rimane amministratore delegato.

I nuovi consiglieri sono: Alessio Mainardi, di Zucchetti; Silvina Mirabella, di Luxottica; Gianfranco Giromini, del Banco Intesa SP; Adriana Mira, di Mira Mira; Lorenzo Luttichau, dell'IMA; e Alida Bellandi, di Guarany.

"E' un grande piacere essere rieletto presidente della Camera di Commercio Italiana, istituzione che da oltre 120 anni contribuisce a costruire la storia dell'economia di San Paolo e del Brasile", ha affermato Messana.

Il Console Generale d'Italia a San Paolo, Domenico Fornara, ha affermato che Italcam "si distingue per l'efficiente e ben integrato lavoro svolto nel Sistema Italia negli ultimi anni".

"Si vede il risultato della crescita: il numero degli associati è cresciuto del 15% nell'ultimo anno, sono tante le azioni di networking e di promozione delle opportunità commerciali tra Italia e Brasile", ha aggiunto. (ANSA).