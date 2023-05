Y-40 raddoppia, una nuova vasca da 30 metri di profondità

(ANSA) - MILANO, 02 MAG - A 10 anni dalla posa della prima pietra di Y-40 The Deep Joy e al suo ingresso nel Guinness World Record come piscina più profonda del mondo, il 2 maggio 2023 la struttura termale padovana raddoppia.

Il nuovo progetto della famiglia Boaretto è stato battezzato PHI 12, si legge Fi e si scrive Ф, dalla lettera dell'alfabeto greco che in matematica è il simbolo della sezione aurea, l'iniziale del nome greco dello scultore e architetto Fidia, il primo utilizzatore di tale proporzione, ma in architettura indica anche il diametro, in questo caso di un cilindro di 12 metri che raggiungerà 30 metri di profondità e sarà una vasca a cielo aperto, anch'essa riempita utilizzando acqua di origine profonda ipertermale salsobromoiodica tra i 32° e i 34°C di temperatura.

Il nuovo spazio acquatico, spiega una nota, sarà a disposizione della ricerca scientifica, medico-subacquea e aerospaziale, della formazione di forze specializzate in ricerca e recupero e delle produzioni cinematografiche. (ANSA).