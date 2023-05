Leo, l'ipotesi è ridurre tasse delle tredicesime dipendenti'

Per il lavoratore dipendente non escludiamo di "pensare che una retribuzione straordinaria - è tutto da valutare in base alle risorse -come ad esempio la tredicesima" venga assoggettata "ad una tassazione più bassa per mettere più soldi nelle tasche degli italiani nell'ultimo mese dell'anno. E' una cosa che già c'è nella delega, che dobbiamo sperimentare e vedere come costruirla".

Lo ha detto il viceministro dell'Economia Maurizio Leo in audizione alle commissioni riunite Finanze di Camera e Senato sulla riforma fiscale.